Uma investigação envolve as equipes da 1ª e da 7ª Delegacias de Polícia Civil de Juiz de Fora, em torno de uma ocorrência registrada no último domingo (25), quando uma sargento da Polícia Militar foi agredida por um ex-advogado na Avenida dos Andradas. Ele foi preso por estelionato e lesão corporal qualificada. Ele responderá também por exercício ilegal da profissão.

De acordo com o delegado Samuel Neri, titular da 7ª Delegacia, o homem teve a inscrição na OAB cancelada. No entanto, teria se valido da formação para obter uma vantagem indevida. "Após a lavratura de uma prisão em flagrante, ele disse à família que ela deveria pagar um valor de fiança para a delegada de plantão. Fato esse inverídico."

Nesse caso, um segundo envolvido, também advogado, teria agido em conjunto, exigindo o pagamento do valor de fiança que não era cabível no caso. Segundo Samuel, esse outro envolvido também é investigado. As equipes apuram se outras famílias foram afetadas pela ação da dupla.

O delegado deixou uma orientação nesse sentido. "Alguns delitos são passíveis de fiança na hora da prisão em flagrante. Não posteriormente. Entretanto, uma vez arbitrada a fiança pelo delegado, a família tem direito a receber uma guia, um termo, em que consta o valor da fiança. Que a família peça esse documento para conferir o valor."