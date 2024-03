Nesta quinta-feira (29), a Justiça de Juiz de Fora determinou o bloqueio dos bens do dono do loteamento irregular localizado no Bairro Linhares. Além disso, foi determinada a multa diária de R$2.000,00 caso ele volte com as atividades. A medida foi tomada com o objetivo de garantir futuras e eventuais indenizações ao Município e às famílias atingidas.



Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), foi por meio das denúncias da população que a fiscalização identificou, multou e embargou o loteamento que estava sendo realizado em área pública. "No processo, o município de Juiz de Fora solicita ainda: a apreensão e penhora das máquinas utilizadas na atividade ilícita; o pagamento pela realização de obras emergenciais de Defesa Civil que contemplem a contenção do talude, carreamento de terra, recuperação da rede de águas pluviais, limpeza das vias, bem como a desobstrução das bocas de lobo até cessar o carreamento de terras."

Para a secretária de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas, Aline Junqueira, isso se de uma invasão em área pública com crimes ambientais. "Quem está arcando com a irresponsabilidade dele é a população e o município. Essa liminar é um exemplo de como o município tratará casos de crimes semelhantes, com o rigor máximo", afirmou.

Ao fina da nota, a PJF informou que deu início às intervenções para mitigar os estragos causados pela movimentação de terra.