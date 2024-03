Um jovem de 22 anos foi detido após denúncia de importunação sexual contra duas moças, de 18 e 28 anos, dentro de um ônibus no Centro de Juiz de Fora. A informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM) nessa sexta-feira (1º), mas o caso foi registrado na tarde de quarta (28).

O coletivo fazia a linha Parque Independência/Centro. A reportagem procurou o Consórcio Via JF sobre o caso e aguarda retorno.

Segundo a PM, o rapaz se sentou ao lado da vítima mais nova e teria colocado a mão dela na própria perna e, com o tempo, passou a abrir as pernas dele de modo que a mão do jovem passou a ter contato com a perna da moça.

Ela contou ainda que viu o rapaz abrir o zíper da caça e, com isso, foi se encolhendo cada vez mais.

Depois, o jovem se levantou e se sentou em outro banco. A segunda vítima, de 28 anos, se sentou ao lado do rapaz e minutos depois se levantou e se sentou ao lado da primeira vítima. Ela contou que o suspeito tinha passado a mão na perna dela.

Neste momento, as duas jovens relataram o ocorrido ao cobrador do ônibus. Ele e o motorista impediram que o rapaz deixasse o coletivo até que a PM chegasse.

O cobrador foi testemunha e disse que não presenciou a importunação sexual, mas que observou que o jovem estava com o fecho da calça aberto.

O rapaz foi detido pelo crime de importunação sexual e encaminhado para a Delegacia.