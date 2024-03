Um homem de 54 anos e uma mulher de 31 anos foram presos na manhã desta sexta-feira (1º), na Rua José Calil Ahouagi, no Centro de Juiz de Fora por tráfico de drogas. Com o casal foi apreendido um total de 133 pedras de crack e R$164,90.



A ação partiu de uma denúncia anônima de que o casal atuaria na venda de entorpecentes na região. Ao perceber a presença de membros das Motopatrulhas da 30ª Companhia da Polícia Militar, os suspeitos tentaram sair do local em que estavam e foram abordados. No momento da revista, com os materiais ilícitos foram encontrados com o homem.



Diante o exposto, os autores foram conduzido até a Delegacia.