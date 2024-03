Ao longo deste fim de semana, no sábado (2) e no domingo (3), a Ponte Nelson Silva na Avenida Brasil será fechada para revitalização. Por conta das obras, o tráfego na via será desviado.

Todos os veículos deverão trafegar pela Ponte Luiz Ernesto Bernardino Alves Filho no Bairro Poço Rico para novamente acessarem a Avenida Brasil. As linhas de ônibus 411, 412, 415, 422, 424, 430, 431, 432, 433, 434, 438, 439, 443, 444, 445, 447 e 708 também seguem o mesmo desvio, conforme informou a Prefeitura.