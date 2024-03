Na tarde desta sexta-feira (1º), devido às fortes chuvas, uma árvore caiu em um condomínio e atingiu cinco casas do Bairro Jóquei Clube, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuam no local, não há feridos.

Além das casas atingidas, segundo a ocorrência, um carro e um poste de energia foram afetados.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), que está no local, informou que profissionais da Companhia já estão no local para a troca do poste danificado pela queda da árvore. A previsão é de que o serviço seja concluído ao longo da noite desta sexta.





Quedas de árvores

Outras quedas foram registradas na cidade. Uma aconteceu no Bairro Vila Esperança, que está sendo verificada pela Defesa Civil. Outra queda, já solucionada pelos Bombeiros, ocorreu na BR-267, próximo ao Trevo Caxambu.

Na BR-040, próximo ao quilômetro 769, a queda de uma árvore interditou a pista parcialmente. Às 17h55, a equipe da Polícia Rodoviária Federal e da Concer realizaram a liberação do trânsito.

Uma quarta queda foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, onde uma árvore de médio a grande porte caiu na rodovia MG-353, altura do km 69. O Corpo de Bombeiros foi acionado no local.

No Distrito de Paula Lima, na BR-040, uma árvore caiu sobre um caminhão.

FOTO: Reprodução de redes sociais - BR-040 em Paula Lima

Volume das chuvas

Segundo a Defesa Civil, os maiores volumes de chuva foram registrados na Zona Norte. Em apenas 30 minutos, choveu 22,61 mm no pluviômetro do Bairro Industrial e 22,12mm no pluviômetro localizado no Bairro Ponte Preta.

Em nota, a Cemig informou ainda que, em razão das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora e região, com rajadas de ventos e descargas atmosféricas, ocorrências de interrupção no fornecimento de energia foram registradas e estão pulverizadas em diferentes bairros da cidade.

"Mais de 80 profissionais da empresa estão atuando para restabelecer o sistema elétrico aos clientes atingidos no menor tempo possível", finaliza.