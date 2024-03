Na noite desta sexta-feira (1º), um guarda-corpo de alvenaria do 2° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) caiu e deixou cinco vítimas, no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) das cinco vítimas, três precisaram de atendimento médico, sendo um militar de 23 anos com luxação de tornozelo, um de 30 anos com dor em membro inferior direito e outro militar de 27 anos com fratura de tíbia.

Todos foram levados para o Hospital Albert Sabin. De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu após uma atividade da Cia Escola, após um grupo de militares se aglomerarem próximo ao muro do vestiário, que não suportou e acabou caindo.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para realizar o atendimento no local.