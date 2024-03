O cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), ajudou na localização de drogas que estavam enterradas em uma mata no Bairro Alto Santa Rita, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), as equipes receberam informações que dois suspeitos, já conhecidos no meio policial pelo crime de tráfico de drogas, teriam enterrado uma certa quantidade de entorpecentes no local.

Foi montada uma operação e com a ajuda do Brasão foi possível encontrar dois tabletes de maconha, três pedras brutas de crack, 18 papelotes de cocaína e uma balança de precisão.

Ninguém foi detido até o momento.



Tags:

Drogas | PM | Polícia