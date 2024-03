Um homem de 54 anos foi preso após roubar um pedestre, na Avenida Sete de Setembro, no Bairro Cesário Alvim, em Juiz de Fora, nesta segunda-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, as guarnições fizeram contato com a vítima e, logo em seguida, o suspeito foi encontrado com os materiais do roubo. Foram apreendidos documentos pessoais, roupas diversas, uma carteira e uma faca.

O homem e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia Regional.