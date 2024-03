Um homem de 49 anos foi preso no sábado (2) depois de agredir a esposa de 52 anos e o filho de 16 anos em Juiz de Fora. Ele foi detido em Santa Rita do Ibitipoca, pela Polícia Civil.

De acordo com o registro policial, após discordarem sobre a venda de um imóvel da família, o homem começou a agredir e a ameaçar a esposa e o filho. O suspeito quebrou diversos vidros do apartamento da família e fugiu. Com a chegada dos policiais, uma arma de fogo foi apreendida.

Em uma ação conjunta, as Polícias Civil e Militar localizaram o suspeito em outro imóvel da família, em Santa Rita de Ibitipoca, com a arma. A vítima solicitou medida protetiva de urgência e o suspeito foi preso por lesão corporal, desacato, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e dano. Após a formalização do procedimento policial, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.