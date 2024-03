Nesta segunda-feira (4) a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) interditou um estabelecimento financeiro localizado na Rua Barão de São João Nepomuceno, no Centro. A empresa Bem Seguros e Créditos foi lacrada após a fiscalização constatar infrações como publicidade abusiva e concessão de crédito irresponsável.



Essas infrações são as mesmas que resultaram na interdição de seis instituições financeiras no final de fevereiro. Na sexta-feira, 23, o Procon interditou dois estabelecimentos da rede Crefisa, três agências do Agibank S.A e a Horizonte Cred, credenciada do Banco Itaú. Em todos esses estabelecimentos foram constatadas práticas abusivas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei Federal 14.181, que trata sobre o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e a prevenção e tratamento do superendividamento.



Assim como estabelecido nos autos de infração das interdições anteriores, a Bem Seguros e Créditos deve retirar imediatamente as publicidades e ofertas abusivas divulgadas, com remoção de todo material publicitário divulgado, além de promover contrapropaganda, de forma a ser capaz de desfazer o malefício da publicidade abusiva para a regularização das atividades. A Horizonte Cred tomou as providências requeridas e foi liberada para atendimento pelo Procon.



Em caso de irregularidades, o consumidor pode fazer uma denuncia no Procon pelos telefones 3690-7610 e 3690-7611 ou pelo WhatsApp 98463-2687.