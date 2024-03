O busto de Machado Sobrinho, monumento que ficava no Parque Halfeld, em uma estrutura em frente ao Fórum Benjamin Colucci, foi furtado. A falta do bem tombado foi ressaltada pelo jornalista e empresário Sérgio Bara, em vídeo feito no dia 1º de março. No qual ele registrou o espaço vazio e lançava o questionamento sobre a causa do sumiço da peça, se seria um furto, ou se teria sido retirada para a realização de alguma manutenção.

No vídeo, o empresário questiona, o estado dos bens tombados e os motivos pelos quais alguns outros bens da cidade tiveram o mesmo destino.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que a Guarda Civil Municipal tomou ciência do ocorrido por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e acionou a Polícia Civil para identificar os autores do furto.