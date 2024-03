Um foragido da Justiça, sem idade revelada, com seis passagens policiais por roubo foi preso pela Polícia Militar (PM) nessa segunda-feira (4), em Juiz de Fora.

As equipes faziam patrulhamento quando levantaram um possível endereço do foragido, que foi encontrado no Bairro Vale Verde. Nada de ilícito foi encontrado durante a abordagem.

O foragido tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e já tinha outras seis passagens pelo mesmo crime, o que impacta diretamente nos índices de crimes violentos na área, segundo a PM.

Depois de preso ele foi encaminhado para a Delegacia.