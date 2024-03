Em fevereiro, Juiz de Fora registrou 359,3 milímetros (mm) de chuva no pluviômetro, cerca de 111% a mais do esperado para o mês (170,3 mm). O maior volume foi registrado no pluviômetro instalado no Bairro Marumbi, na região leste da cidade.



Já o maior acumulado de chuva em 24h foi de 89,66 mm, no dia 15 de fevereiro. Em apenas uma hora, choveu 28,8mm, o que representa 17% do esperado para o mês. Diante do volume intenso, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) implantou a Sala de Situação Integrada, que contou com servidores da Defesa Civil da PJF e do Corpo de Bombeiros. O objetivo foi atender as ocorrências de forma mais ágil. Foram registradas 65 ocorrências nos dias 15 e 16 de fevereiro em função da chuva e todas foram atendidas prontamente pela equipe técnica da Defesa Civil.



Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, o trabalho integrado possibilitou a ação rápida para que a cidade retornasse à normalidade o mais breve possível após as chuvas intensas. Como explica o subsecretário de proteção e Defesa Civil, Luís Fernando Martins, a Defesa Civil desenvolve e atualiza anualmente o Plano de Contingência, que é operacionalizado de maneira intersetorial com todas as secretarias da PJF e outras instituições. “Na Prefeitura, trabalhamos de forma conjunta com o objetivo de estabelecer estratégias que agilizem as ações emergenciais. A rapidez da atuação do Boniteza na limpeza de áreas afetadas, sinalização de vias e recolhimentos de galhos, por exemplo, prova o sucesso do Plano de Contingência. Além disso, em fevereiro, pela primeira vez utilizamos a Sala de Situação Integrada, outro exemplo bem sucedido na gestão de desastres”, afirma.



Durante todo o mês, a Defesa Civil realizou 235 vistorias, sendo 65,11% de vistorias de respostas. Mesmo no período chuvoso, quase 40% das vistorias realizadas tiveram caráter preventivo, o que garante o monitoramento de áreas de risco e a antecipação de eventuais problemas a fim de encaminhar medidas emergenciais que reduzem o risco.



Em fevereiro, o serviço de alerta por SMS da Defesa Civil chegou a quase 50 mil cadastros em Juiz de Fora, um aumento de 33% em relação a janeiro de 2024. Para começar a receber os avisos, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199. O serviço é gratuito e visa alertar a população sobre possíveis riscos de tempestades, onda de calor, queda de temperatura, entre outros. A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por meio do Instagram @defesaciviljf.





Chuvas | Defesa Civil