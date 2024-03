Um motociclista que ainda não teve a idade confirmada morreu em um acidente envolvendo um ônibus na Avenida Juscelino Kubitscheck, na altura do Bairro Francisco Bernardino, na pista do sentido Centro/Bairro na Zona Norte de Juiz de Fora, na tarde desta terça-feira (5).

Segundo informações preliminares, tanto a Avenida Juscelino Kubitscheck, quanto a Rua Tomaz Gonzaga estão funcionaram com apenas uma pista e houve congestionamento. Ainda não há detalhes que confirmem a dinâmica da colisão. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, a via foi liberada por volta das 18h15, no entanto, a retirada do corpo da via ainda era aguardada.