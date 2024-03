Na tarde dessa terça-feira (5) o Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, anunciou 31 transferências de padres, que trocarão de paróquias nos próximos meses. O comunicado aconteceu durante a primeira Reunião do Clero de 2024, realizada no prédio da Cúria Metropolitana.

As mudanças atingirão 15 comunidades de Juiz de Fora e 21 municípios do território arquidiocesano. Grande parte das alterações se dará pelo tempo de seis anos que os sacerdotes já cumpriram nas atuais paróquias. A Santa Sé e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) orientam que, na medida do possível, os religiosos sejam remanejados após este período. Também serão transferidos os presbíteros recém-ordenados.

Durante entrevista, Dom Gil afirmou que as mudanças não são feitas “de cima para baixo”, mas com a concordância e ciência dos padres envolvidos. “Nosso propósito é caminhar de forma sinodal, ou seja, caminhar juntos. E esta permuta é muito interessante, porque um [sacerdote] começa a conhecer um lugar que às vezes ele não conhece e substituir um irmão, aproveitando as riquezas que o irmão deixou e contribuindo com as riquezas que traz. Então, todo mundo sai enriquecido”, ressaltou o Arcebispo.

O Pastor Arquidiocesano também deixou uma mensagem aos paroquianos que receberão, em breve, os novos presbíteros. “A mudança é a proposta de um novo pastor, e quem escolhe o novo pastor não é o bispo, é o Espírito Santo. Então aceite, para que aquele que esteve na sua paróquia contribuindo, agora possa também contribuir com outra paróquia. E alguém que estava contribuindo com aquela, possa ajudar também a sua comunidade a crescer”, finalizou.

As datas das posses e apresentações dos novos párocos, administradores e vigários paroquiais ainda serão definidas. Confira, abaixo, a lista completa:

Padre Almir Miranda Silva

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Barbosa Lage - Juiz de Fora)

Padre Anderson Januário Hudson

Paróquia São Vicente de Paulo (Coronel Pacheco)

Padre Antônio Eduardo Dias da Silva

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Matias Barbosa)

Padre Bill Jonatas Silva Souza

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Dores do Paraibuna)

Santuário São Miguel e Almas (Santos Dumont)

Padre Carlos Alberto Moreira

Paróquia São Pedro Apóstolo (Pequeri)

Paróquia Nossa Senhora do Livramento (Sarandira)

Padre Dione César de Oliveira Goulart

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês (Mar de Espanha)

Paróquia São Sebastião (Senador Cortes)

Padre Elton Adriane de Oliveira

Paróquia São José (Bicas)

Padre Expedito de Lopes Castro

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Grama - Juiz de Fora)

Padre Geraldo Luiz Alves Silva

Paróquia Cristo Rei (Jardim do Sol - Juiz de Fora)

Padre Guanair da Silva Santos

Paróquia Santo Antônio (Chiador)

Padre Jadai Leandro Anastácio Alves

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (Francisco Bernardino)

Padre Jean Paul Elombe Kumakese (Fazenda da Esperança)

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês (Mar de Espanha)

Paróquia São Sebastião (Senador Cortes)

Padre João Carlos Ventura de Oliveira

Paróquia Nosso Senhor dos Passos (Rio Preto)

Padre José Custódio de Oliveira

Paróquia Divino Espírito Santo (Piau)

Vice-Capelão da Santa Casa de Misericórdia (Juiz de Fora)

Padre José Domício Ferreira da Silva

Paróquia Santa Teresinha (Santa Terezinha)

Padre José Maurício de Paula

Catedral Metropolitana (Centro - Juiz de Fora)

Padre José Sávio Ricardo

Paróquia Nossa Senhora do Líbano (Grajaú -Juiz de Fora)

Padre Kayo Cerqueira de Paiva

Paróquia São Sebastião (Santos Dumont)

Padre Leandro de Senna Monaia

Paróquia Nossa Senhora da Glória (Simão Pereira)

Paróquia Sant’Ana (Belmiro Braga)

Paróquia São José (São José das Três Ilhas)

Padre Liomar Rezende de Moraes

Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Granbery - Juiz de Fora)

Padre Marcelo de Souza Magalhães

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Mundo Novo - Juiz de Fora)

Padre Márcio Vinícius dos Santos Delphim

Paróquia São Benedito (São Benedito - Juiz de Fora)

Padre Osmar Bezerra dos Santos

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Rio Novo)

Padre Paulo César Rodrigues Junior

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lima Duarte)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Conceição de Ibitipoca)

Padre Pitágoras de Paula Bandeira

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna (Santo Antônio - Juiz de Fora)

Padre Rafael Coelho do Nascimento

Paróquia São Sebastião (Chácara)

Quase-Paróquia São Geraldo (Filgueiras - Juiz de Fora)

Padre Robert César Teixeira

Paróquia São Sebastião (Barreira do Triunfo - Juiz de Fora)

Padre Welington Nascimento de Souza

Paróquia Divino Espírito Santo (Progresso - Juiz de Fora)

Padre Wellington Guimarães da Silva

Catedral Metropolitana (Centro - Juiz de Fora)

Padre Wesley Carvalho Neves

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Bias Fortes)

Padre Willian Grôpo da Silva

Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento (Liberdade)