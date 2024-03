A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta quinta-feira (7) alterações em 19 linhas de ônibus em diferentes regiões, que acontecem a partir desta sexta-feira (8). Além do retorno operacional de algumas linhas nos finais de semana, também há inclusão e ajuste de horários e alteração de itinerários.



Entre os destaques das mudanças está o retorno operacional da linha 560 - Av. Itamar Franco/Via Shopping em todos os dias da semana; o retorno da circulação aos sábados, domingos e feriados da linha 113 - Vila Montanhesa; e o retorno aos sábados da linha 612 - Esplanada/Granbery.



As 19 linhas com melhorias são as seguintes:



113 - Vila Montanhesa; 123 - Alto Eldorado/Jardim América; 126 – Eldorado/Jardim América; 208 – Progresso; 304 – Caeté; 321 - Vila Ozanan; 403 - Nossa Senhora Aparecida; 404 -Santa Rita; 413 e 423 - Bom Jardim; 510 - Dom Bosco; 515 - Dom Orione; 537 - Jardim da Serra; 611 e 612 – Esplanada/Granbery; 615 - Encosta do Sol; 716 - Distrito Industrial; 726 – Igrejinha; e 728 - Nova Benfica.



Confira abaixo todas as mudanças e o anexo com os novos quadros de horários



- 113 - Vila Montanhesa: Retorno operacional aos sábados, domingos e feriados e ajuste de horários nos dias úteis.

- 123 - Alto Eldorado/Jardim América: Inclusão de horário nos dias úteis.

- 126 - Eldorado/Jardim América: Ajustes de horários em todos os dias da semana e alteração de itinerário(Sentido Centro/Jardim América:...Rua Manoel Moreira de Morais, Rua Elvira Gouveia Gomelli, Rua Lourença de S. Carvalho, Rua Elmaia Cunha, Rua Hélio Reis de Oliveira, Rua Manoel Moreira de Morais...)

- 208 - Progresso: Inclusão de horários em todos os dias da semana.

- 304- Caeté: Inclusão de horários aos sábados.

- 321 - Vila Ozanan: Inclusão de horários em todos os dias da semana.

- 403 - Nossa Senhora Aparecida: Inclusão de horários nos dias úteis e sábados.

- 404 - Santa Rita: Inclusão de horários nos dias úteis e sábados.

- 413 - Bom Jardim: Ajustes de horários em todos os dias da semana.

- 423 - Bom Jardim: Ajustes de horários em todos os dias da semana.

- 510 - Dom Bosco: Inclusão e ajustes de horários nos dias úteis e sábados.

- 515 - Dom Orione: Inclusão e ajustes de horários nos dias úteis.

- 537 - Jardim da Serra: Alteração do itinerário (Sentido Centro/Bairro:...Rua Otília de Souza Leal, Rua Alameda dos Ipês, Rua Nestor Vasconcelos Neto, Alameda dos Manacás, Rua Florianópolis, Rua Brasília, Rua Fortaleza, ponto final)

- 560 - Av. Itamar Franco/Via Shopping: Retorno operacional em todos os dias da semana.

- 611 - Esplanada/Granbery: Inclusão de horários nos dias úteis e sábados.

- 612 - Esplanada/Granbery: Retorno operacional aos sábados e ajustes de horários nos dias úteis.

- 615 - Encosta do Sol: Inclusão e ajustes de horários nos dias úteis.

- 716 - Distrito Industrial: Alteração de itinerário. (Sentido Centro/Bairro…Rua Paulo Garcia, Rua Dona Ana Salles, Rua Evaristo da Veiga, Av. Afonso Garcia, Rua

Prof. Helena Antipoff, Rua Evaristo da Veiga, Av. Afonso Garcia, Rua Paulo Garcia, Rua Galileu Picorelli… Sentido Bairro/Centro:...Av. Simão Firjam, Rua Prof. Helena Antipoff, Av. Afonso Garcia, Rua Evaristo da Veiga...)

- 726 - Igrejinha: Inclusão de horários nos dias úteis.

- 728 - Nova Benfica: Ajustes de horários nos dias úteis.