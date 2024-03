Uma carreta que transportava óleo diesel bateu contra um poste de iluminação pública e causou um princípio de incêndio na rede que fica na Rua São José, esquina com a Clorindo Burnier, no Bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora, na manhã desta sexta-feira (8).

A reportagem entrou em contato com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o motorista, sem idade revelada, foi fazer uma conversão e o para-choque traseiro da carreta bateu contra a base do poste.

A guarnição informou ainda que o incêndio foi controlado e não tiveram feridos. Entretanto, os militares permaneceram no local para prevenção e aguardam os procedimentos a serem adotados pela companhia elétrica.

O trânsito no local ficou interditado durante os trabalhos e, segundo a Prefeitura, a via já foi liberada.

A Cemig informou que uma equipe está no local para realizar a troca do poste danificado. A previsão de conclusão do trabalho restabelecendo o sistema é no fim da tarde desta sexta-feira.