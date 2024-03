A partir deste domingo (10), o Parque Municipal de Juiz de Fora vai promover aulões de hidroginástica duas vezes por mês aos visitantes. As aulas, que começam às 11h, serão realizadas com professores do equipamento urbano nos segundos e quartos domingos durante o ano. Os interessados em participar devem possuir carteirinha de acesso às piscinas, que podem ser emitidas presencialmente no Parque.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), a primeira aula será feita em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8), e o objetivo principal do projeto é oferecer melhora à saúde e o acesso ao esporte e lazer, "já que a hidroginástica tem benefícios como melhora na capacidade cardiorrespiratória, ajuda na circulação do sangue, flexibilidade, relaxamento e regulação da pressão arterial."



Como fazer a carteirinha?

As carteirinhas de identificação são feitas presencialmente na recepção do Parque Municipal das 8h às 12h e das 13h às 16h, de forma gratuita e ficam prontas na hora.



Para o cadastro é obrigatório trazer todos os documentos, que consiste em uma foto 3x4 atualizada e em papel fotográfico, acompanhada de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Sem foto 3x4 em papel fotográfico e documento não será possível fazer a carteirinha e consequentemente usar as piscinas.