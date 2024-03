Por meio da Ação ‘Mais Mulheres na Política, Mais Política para as Mulheres”, a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) comemorou o Dia Internacional da Mulher promovendo uma manhã de encontros no Parque Halfeld. Foram realizadas atividades físicas e orientações sobre formas de violência contra a mulher.

O Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) esteve presente fazendo atendimentos em uma tenda aberta no Parque Halfeld, tirando dúvidas e realizando encaminhamentos. A programação é uma iniciativa da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal.

A programação na Câmara continua, e no sábado, 9, as servidoras entram em quadra em um jogo de futsal no Ginásio Municipal a partir de 9h da manhã. Já no dia 14 de março a Casa vai reconhecer o legado de 19 mulheres importantes para a cidade, com a Menção Honrosa Vera Faria.