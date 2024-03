Um homem foi detido e um adolescente apreendido durante a Operação “Ocupação Fase III” no Bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, nessa sexta-feira (8). Um simulacro de arma de fogo e drogas foram apreendidos.

A Polícia Militar (PM) fazia um rastreamento na região quando viu uma pessoa em frente à uma residência e um objeto ser jogado da janela.

O apoio da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) foi solicitado e o suspeito foi abordado. As equipes entraram no imóvel e localizaram drogas. Com a ajuda do cão Brasão, o restante do material apreendido foi encontrado.

Veja abaixo:

19 papelotes de cocaína



6 bolas de haxixe



4 buchas de maconha



1 pedra de crack



1 simulacro



R$ 822 em dinheiro

A dupla detida durante a ação foi encaminhada para a Delegacia. As idades dos envolvidos não foram reveladas.



