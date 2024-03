Mais de 200 pedras de crack foram apreendidas pela Polícia Militar (PM) neste sábado (9), em Juiz de Fora, durante uma perseguição. Um menor foi apreendido e dois suspeitos foram detidos.

As idades dos envolvidos não foram reveladas.

As equipes faziam patrulhamento quando os policiais viram um carro com três ocupantes observarem a viatura e demonstrarem nervosismo.

Ao perceberem que seriam abordados, os suspeitos fugiram com o veículo pelo local conhecido como “corte de pedra” e jogaram algo para fora do carro.

A PM conseguiu alcançar e abordar o carro antes que entrassem no Bairro Vivendas da Serra. Dentro do veículo os militares encontraram R$ 1.635 em dinheiro.

FOTO: Polícia Militar - Crack, dinheiro e carro foram apreendidos em Juiz de Fora

No local onde o objeto foi arremessado do carro, os policiais localizaram as 225 pedras de crack. O carro e dois celulares foram apreendidos, e o trio encaminhado para a Delegacia.



