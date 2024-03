Uma pistola israelense foi achada dentro de um carro na MG-353 em Juiz de Fora, nesse domingo (10). Um homem de 54 anos foi detido. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava uma operação na rodovia e abordou um carro no km 102.

Segundo a PMRv, o homem detido é dono e dirigia o veículo, e demonstrou grande nervosismo durante a abordagem. A pistola israelense de 9mm, carregada com 13 munições intactas do mesmo calibre, foi achada debaixo do banco do carona.

O homem disse que comprou a arma anteriormente e não tinha registro. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia em Juiz de Fora, juntamente com a arma. O carro foi removido.