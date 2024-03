Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou uma idosa, de 61 anos, pelo homicídio do marido de 64 anos no Bairro Juscelino Kubitschek, em Juiz de Fora. Segundo os documentos, a morte foi registrada como acidente doméstico, porém os ferimentos seriam incompatíveis com a queda.

As investigações tiveram início em agosto de 2023, após a mulher acionar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e relatar que o marido havia sofrido uma queda da escada da residência do casal. Quando o SAMU chegou para realizar os primeiros socorros, o idoso já estava morto.

De acordo com a PCMG, o exame de necropsia apontou diversos ferimentos que seriam incompatíveis com a queda, que teriam sido causadas por um martelo ou pedaço de ferro. Também ficou comprovado que a vítima estava sob efeito de álcool, o que impossibilitou sua defesa.

O inquérito, de mais de 400 páginas, incluiu desde uma perícia técnica com uso de luminol, reprodução simulada, reconstrução da cena e análise de imagens de câmeras de segurança.

A mulher foi presa preventivamente em dezembro de 2023, mas foi solta na audiência de custódia e aguarda o processo em liberdade.