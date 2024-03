Um motociclista ficou ferido após bater em um carro na Garganta do Dilermando, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, em Juiz de Fora. Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) estiveram no local e o trânsito já se encontra liberado.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima, que teve politrauma, bateu a cabeça após ser ejetada da moto, porém foi encontrada lúcida e orientada, com fratura fechada de membros superiores, suspeita de fratura na mão esquerda e com grande perda de sangue, porém estável.

Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A reportagem não recebeu o nome da vítima, por isso não foi possível atualizar o estado de saúde do motociclista.