Na tarde desta terça-feira (12), uma jovem de 25 anos foi atropelada por um ônibus na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à Rua Afonso Pinto da Mota, em Juiz de Fora. No momento, ela estaria atravessando a pista usando fones de ouvido e não ouviu a buzina de sinalização dada pelo motorista, vindo a ser atropelada.

O veículo envolvido pertencia à linha 108, que fazia o trajeto do Bairro Santa Luzia para o Centro, com cerca de 50 (cinquenta) passageiros, quando a jovem sofreu o acidente. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) consciente, com ferimento de corte contuso na cabeça, alegando sentir dor no ouvido esquerdo.

Além dela, uma passageira de aproximadamente 60 anos caiu sobre uma das barras do veículo e também foi encaminhada pelo SAMU para o HPS. O motorista do coletivo também precisou de atendimento médico, devido ao estado emocional.

A reportagem tentou entrar em contato com o Hospital para saber o estado de saúde atual dos envolvidos, porém não foi atendida.

O trânsito ficou fechado durante os atendimentos, que duraram 30 minutos, porém os agentes de trânsito realizaram a organização do tráfego e liberaram o trecho por volta das 14h20.

De acordo com a Via JF, neste período foi realizada a perícia do acidente pela Polícia Militar e pela equipe do SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho). O veículo foi substituído, sem causar prejuízos ao itinerário.

Ao final da nota, o Consórcio Via lamentou pela ocorrência e alertou que o pedestre, assim como o ciclista, motorista e o motociclista também faz parte do sistema de trânsito, e têm seus direitos e deveres assegurados pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "E como o trânsito nas cidades tem aumentado a cada dia, os pedestres devem ficar cada vez mais atentos ao andar pelas vias", explica.