Os trabalhadores em Educação da Rede Estadual vão paralisar completamente as atividades durante o período de 48h entre a quarta-feira (13) e a quinta-feira (14). A categoria tem também na quinta-feira uma assembleia marcada para as 15h no Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora, no Centro.



Entre as pautas, conforme divulgou o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação/ Subsede Juiz de Fora (SindUte JF), estão o piso salarial de R$4.580,57, o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e a derrubada do veto do governador, Romeu Zema, ao Projeto de Lei que trata do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).