Uma idosa de 64 anos foi achada morta, com sinais de violência, dentro de casa na Rua Vicente Vieira da Mota, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Juiz de Fora, nessa terça-feira (12). A perícia constatou diversas perfurações de objeto cortante.

A Polícia Militar (PM) disse que foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pois a vítima apresentava sinais de violência.

Segundo o Samu, o filho da idosa acionou o serviço depois de encontrar a mãe em parada cardiorrespiratória e com muito sangramento dentro de casa. Contudo, quando a equipe médica chegou ao local, a idosa já tinha morrido.

No local, os policiais viram a idosa caída dentro de casa, sem vida, e com bastante sangue ao redor, além de diversas lesões no pescoço e costas.

Após diligências e contatos com a família, a PM verificou que a vítima era credora de uma dívida feita pela nora e a neta, que eram as devedoras e negociavam o primeiro pagamento para a data do crime.

As duas foram localizadas, mas negaram qualquer envolvimento no homicídio. A PM esclareceu que não havia elementos suficientes para a condução de qualquer uma das duas, por isso foram qualificadas como suspeitas.