Um homem, com idade aproximada entre 25 e 30 anos, morreu eletrocutado no telhado do Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira na manhã desta quarta-feira (13).

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que o homem invadiu o telhado da unidade para furtar os fios elétricos, mas foi eletrocutado. A direção do HPS acionou o Corpo de Bombeiros e a perícia.

Os bombeiros confirmaram que, quando chegaram ao local, o homem já havia morrido. No fim da manhã, o Corpo de Bombeiros informou que o corpo foi retirado do telhado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PM).