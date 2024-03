Um homem de 26 anos foi identificado como suspeito de um caso de importunação sexual registrado no dia 7 de março. Segundo a Polícia Civil, que investiga o ocorrido, o homem foi encontrado dentro do banheiro feminino, por uma estudante de 23 anos.



Após investigações, a equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Muriaé conseguiu identificar e localizar o suspeito. Durante o depoimento, Ainda conforme a Polícia, o indivíduo alegou não conhecer a instituição e afirmou ter entrado no banheiro feminino por engano.

Em nota oficial publicada no dia 8 de março, a Faminas, instituição em que o caso ocorreu, enfatizou que o ato é contrário a tudo o que a Faminas representa. "Especialmente no que se refere ao respeito, à segurança e ao bem-estar de nossos estudantes, professores e colaboradores. Apesar do protocolo de segurança a instituição apresenta, como o monitoramento de segurança por câmeras em todo campus, a existência de colaboradores responsáveis por este monitoramento e seguranças que fazem ronda por toda instituição, com objetivo de evitar situações como esta, isso não foi suficiente para evitar um ato tão grave."

A instituição destacou que agiu de imediato com todo o suporte necessário às estudantes e foram estabelecidas medidas emergenciais para que algo semelhante volte a acontecer.



Entre as medidas pontuadas pela Faminas estão o atendimento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico às discentes; o acionamento da Polícia Militar e a colaboração com as forças de segurança, com oferecimento de todas as imagens captadas pelo circuito interno para identificação e responsabilização do autor, além do registro. O sistema de controle de acesso ao campus também foi alterado para aumentar a segurança.