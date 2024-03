Neste sábado, 16, acontece mais uma edição da Via-Sacra ao Morro do Cristo, que contará com a reunião dos integrantes do Apostolado da Oração de toda a Arquidiocese de Juiz de Fora.

A concentração será feita a partir das 13h, na primeira estação. As orações da Via-Sacra serão conduzidas pelo Assessor Espiritual do Apostolado Arquidiocesano, Padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino, a partir das 13h30. Ao final das 15 estações, já no Morro do Imperador, haverá Santa Missa.

A expectativa da coordenação arquidiocesana é que aproximadamente 1.500 pessoas participem deste momento de meditação do caminho percorrido por Jesus desde sua condenação até a ressurreição.