Juiz de Fora prorrogou o prazo para o pagamento parcelado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024. De acordo com o Decreto Municipal Nº 16.445, de 7 de março de 2024, a nova data do pagamento da 1º parcela do parcelamento passa a ser dia 29 de março. Entretanto, como é uma data de feriado bancário, o pagamento pode ser feito até o próximo dia útil, segunda-feira, 1º de abril.



Os carnês que chegarem nas residências estarão com a data da primeira parcela tanto de IPTU como da Reclamação Contra o Lançamento (RCL) para 20 de março, mas esta data deve ser desconsiderada. A secretária da Fazenda, Fernanda Finotti, explica: “20 de março era a nossa data inicial para o pagamento da primeira parcela, tanto de IPTU como da RCL, mas devido à possibilidade do carnê não chegar até as casas a tempo, prorrogamos para o dia 29 de março, Sexta-feira da Paixão, que será feriado. Logo, o contribuinte poderá pagar até a segunda-feira, dia 1º de abril, sem que seja cobrada dele uma multa pelo atraso. A partir do dia 2 de abril ele pagará com juros.”



Neste ano foram lançados 135.775 carnês, sem contar 15.204 lotes vagos e 161 casos especiais que ainda não estão sendo entregues.



Plantão de entrega dos carnês



A Prefeitura fez uma parceria com os Correios, que trabalhará em regime de plantão nos fins de semana 16 e 23 de março, a fim de fazer com que os carnês cheguem a todas as residências de Juiz de Fora. Caso o contribuinte até quinta-feira, 28 de março, não receba o seu carnê, será necessário se dirigir a um dos Diga’s ou à Secretaria da Fazenda (3ª andar da PJF- Ab Brasil, 2001) para sair com ele impresso desses locais.



Confira todas as localizações do Diga

Diga | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);

Prédio Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, 2001;

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496;

Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992



Diga | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia



Diga | Centro/ Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus



Diga | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino;

e Praça Coronel Jeremias Garcia, local do antigo posto policial



Diga | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha



Diga | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro



Diga | Sudeste

Rua Jacinto Marcelino, 25 - Vila Olavo Costa





