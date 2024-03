Três homens furtaram uma estátua de bronze do Cemitério da Paróquia de Nossa Senhora da Glória na madrugada da quinta-feira (14), por volta das 2h53.

Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o trio de infratores pulou o portão do cemitério e tirou a peça do local, fugindo na sequência. A investigação está sob a responsabilidade da 7ª Delegacia de Polícia Civil, que não confirmou se a estátua foi encontrada e se os envolvidos foram identificados e detidos, mediante contato feito pela reportagem do Portal Acessa.com.