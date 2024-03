Nesta sexta-feira (15), o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) anunciou que está realizando uma série de obras de manutenção e conservação da infraestrutura rodoviária em rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas na Zona da Mata. Essas ações estão concentradas na área de influência de Juiz de Fora, por meio do Programa de Manutenção e Conservação Permanente.

Segundo a Agência Estado, a rodovia MG-126, entre Mar de Espanha e o distrito de Sapucaia, passam por manutenção com serviços de patrolamento, encascalhamento e roçada em 26 quilômetros.

A AMG-3070 (entre a BR-040 e Santana do Deserto) e a MG-353 (entre Juiz de Fora e Rio Preto) também passam por serviços de limpeza de dispositivos de drenagem, desobstrução de bueiros, e tapa-buracos. Essas ações, porém, são preventivas, com o objetivo de evitar que novas chuvas estraguem o pavimento e comprometam a circulação na via. "A medida foi necessária devido o histórico recente de invasão das águas das chuvas na pista", explica a agência em nota.

As intervenções na LMG-815 e MG-457 estão focadas na segurança viária, incluindo a revitalização da pintura das faixas de bordo e central da pista. No total, 60 quilômetros estão sendo beneficiados com a nova sinalização horizontal, além dos serviços habituais de limpeza e roçagem.

Essas atividades de conservação e manutenção são realizadas de forma contínua pelas 40 unidades do DER-MG em toda Minas Gerais. O objetivo é aprimorar o fluxo de tráfego, facilitar o transporte de mercadorias, aumentar a segurança e melhorar a qualidade de vida dos usuários das rodovias mineiras. Essas melhorias também têm impacto positivo na economia local e na criação de empregos.