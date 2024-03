A menina de 11 anos que caiu do 4º andar de um prédio de um prédio entre as ruas Cândido Tostes e Padre Café na manhã desta segunda-feira (18), em Juiz de Fora, passou por uma cirurgia no Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS) e foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a criança sofreu fraturas na coluna e punho.

Ao Acessa, a Santa Casa informou que a menina deu entrada às 15h50 no hospital e foi transferida para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) infantil. Ainda segundo a nota, ela se encontra com tratamentos iniciais e ainda não foi divulgado pela equipe médica o estado de saúde.

Não se sabe o motivo da queda e a Polícia Militar informou que não irá se manifestar sobre o caso.