Um homem de 35 anos foi esfaqueado após uma briga na madrugada desta quarta-feira (20), no Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem contou que andava por uma passarela no bairro quando outro homem, desconhecido, o abordou. Os dois brigaram e a vítima foi atacada com golpes de canivete.

A PM não localizou o autor das facadas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o homem para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira com três perfurações no membro superior esquerdo e duas no membro superior direito.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber o estado de saúde dele e aguarda retorno.