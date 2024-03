Com atividades que têm início já no sábado (23), os fiéis católicos iniciam os ritos da semana santa, que culminarão no Domingo de Páscoa, celebrado no dia 31 de março. O marco inicial do momento de reflexão, é o Domingo de Ramos (24), que faz referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme o texto bíblico, quando foi aclamado pelos judeus.

Os ramos, símbolo da data, são abençoados e simbolizam o sinal da vitória da vida sobre a morte e o pecado. Após a Santa Missa, são colocados nas casas, enfeitam os crucifixos: fazem Jesus ressuscitado entrar nos lares.

No Brasil, este é também o dia da Coleta da Solidariedade, que encerra a Campanha da Fraternidade (CF), fundo que viabiliza o gesto concreto da CF promovido todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Confira a programação das paróquias pertencentes à Arquidiocese de Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

Dia 23 de março – Sábado

16h – Celebração de Ramos com as crianças da catequese

Início com procissão saindo da gruta de Nossa Senhora Aparecida

Dia 24 de março - Domingo

7h, 10h, 16h, 18h e 19h30- Missas

9h – Procissão de Ramos saindo da Igreja São Sebastião, seguida de Missa presidida por Dom Gil Antônio Moreira

Paróquia Bom Pastor - Bom Pastor

Dia 23 de março – Sábado

17h – Missa na Matriz

19h30 – Missa de Ramos na Comunidade Nossa Senhora da Visitação

Dia 24 de março – Domingo

8h – Missas nas comunidades São José (Alto dos Passos) e Nossa Senhora de Guadalupe (Guaruá)

10h e 19h – Missas na Matriz



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

Dia 24 de março – Domingo

8h30 – Concentração no Santuário São Bernardo com benção e procissão dos ramos o até a Igreja São Bernardo, seguida de Missa Campal no Mirante São Bernardo

16h às 18h30 – Tarde de Adoração ao Santíssimo Sacramento na Matriz

19h – Santa Missa na Matriz e Benção de ramos na escadaria

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

Dia 24 de março – Domingo

7h30 e 18h – Missas na Matriz

9h30 – Missa na Comunidade Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

7h – Procissão de Ramos com saída próxima ao Centro de Evangelização São Bartolomeu em direção à Matriz, onde haverá Missa

9h – Missa de Ramos na Comunidade São Luís Gonzaga (Bom Jardim)

19h – Missa de Ramos na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

7h – Procissões saindo das comunidades São Tarcísio (São Tarcísio) e São Frei Galvão (Grajaú) em direção à praça próxima ao Posto de Saúde, onde acontece a bênção dos Ramos

7h30h – Benção dos Ramos e procissão para Missa na Matriz Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

8h30 – Bênção dos Ramos na Comunidade Deus Trino, seguida de procissão e Missa na Igreja Santa Cecília

10h – Bênção dos Ramos em frente à Casa dos Vicentinos, seguida de procissão até a Matriz, onde será a Santa Missa

19h – Missa na Matriz



Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

18h – Missa de Ramos com início na casa paroquial

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

7h30 - Procissão e Missa de Ramos saindo da Rodoviária

9h30 - Procissão e Missa de Ramos saindo da Casa de Roseli (no bairro Cerâmica)

18h30 - Procissão e Missa de Ramos Saindo da Vila Militar

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

Dia 23 de março – Sábado

18h – Benção dos ramos e Missa na Igreja Santa Bárbara

19h30 - Benção dos Ramos e Missa nas Igrejas Nossa Senhora de Fátima e Sagrada Família

Dia 24 de março – Domingo

7h30 e 9h30 - Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Matriz

8h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Igreja Divino Espírito Santo

18h - Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Igreja Nossa Senhora de Monte Serrat

18h30 - Bênção do Ramos na Igreja Nossa Senhora de Fátima, seguida de procissão e Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h, 17h e 19h30 – Missas na Igreja da Glória

9h – Bênção dos Ramos no Colégio Santa Catarina, seguida de procissão até a Igreja da Glória e Missa

9h – Missa na Igreja São Roque

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

9h – Benção de Ramos e procissão no Pátio da Matriz, onde acontece a Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

8h – Missa Solene de Ramos na Igreja São José (Valadares)

9h – Missa Solene de Ramos na Igreja Nossa Senhora do Carmo (Ribeirão do Carmo)

10h – Bênção de Ramos na Igreja São José (Vila São José), seguida de procissão e Missa na Matriz

10h30 - Missa de Ramos na Igreja Nossa Senhora do Desterro (Toledos)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

9h - Benção dos Ramos na quadra do Colégio Estadual Clorindo Burnier, em seguida sairá a Procissão para a Matriz

9h30 - Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

Dia 23 de março – Sábado

19h – Missa de ramos na Matriz

Dia 24 de março - Domingo

8h e 17h30 – Bênção, procissão e Missa de Ramos na Matriz

8h e 19h30 – Bênção, procissão e Missa de Ramos na Comunidade Santana (Santana)

9h30 – Bênção, procissão e Missa de Ramos na Comunidade São Charbel (Aeroporto)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

8h – Concentração na praça do bairro, onde haverá a benção dos Ramos

Em seguida, a procissão sairá para a Igreja Matriz para a Santa Missa

18h – Missa de Ramos na Comunidade São Judas Tadeu

19h30 – Missa de Ramos na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

7h – Bênção de Ramos na Comunidade Nossa Senhora da Paz, seguida de procissão e Celebração na Matriz

8h – Bênção de Ramos na Comunidade Nossa Senhora da Misericórdia, em seguida procissão até a Comunidade Santa Clara

9h30 – Bênção de Ramos, procissão e Celebração na Comunidade São Sebastião

9h30 – Concentração, benção de Ramos na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, procissão até a Comunidade Nossa Senhora do Carmo

19h – Bênção de Ramos e Missa na Matriz, seguida de Procissão do Pretório em direção à Comunidade Nossa Senhora da Paz

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

8h – Missa no Colégio dos Santos Anjos

10h – Procissão saindo da Rua Wady Abdo Farah, nº 50, em direção à Comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Alto Grajaú), seguida de Missa

18h – Procissão saindo da Praça do Grajaú em direção à Matriz, seguida de Missa

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

10h – Benção e Procissão de ramos, seguida de Celebração

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

Dia 23 de março – Sábado

18h30 – Missas na Comunidade São Geraldo e Santa Teresinha

Dia 24 de março – Domingo

8h – Celebração de Ramos nas Comunidades São Francisco de Assis, São Sebastião e Nossa Senhora de Fátima (Retiro)

10h – Missa de Ramos na Comunidade Nossa Senhora de Fátima (Bethel)

18h – Missas de Ramos nas Comunidades nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

7h – Bênção dos Ramos na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Jardim Cachoeira), seguida de procissão e Missa na Matriz

19h - Missa de Ramos na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

8h, 10h e 19h - Celebrarão Eucarística

10h – Benção dos Ramos no estacionamento

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

8h30 – Bênção dos Ramos na Comunidade São Vicente de Paulo (JK), seguida de procissão para a Matriz

Paróquia Santuário Sagrado Coração de Jesus – Bairu

9h - Missa com bênção dos Ramos, iniciando na Praça da Baleia

19h - Missa com bênção dos Ramos, iniciando na porta da Matriz



Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

8h30 – Bênção dos Ramos no Abrigo Santa Helena e procissão em direção à Matriz, onde acontece a Missa

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

Dia 23 de março – Sábado

17h – benção dos ramos com as crianças da catequese na entrada da igreja, em seguida Santa Missa

Dia 24 de março – Domingo

8h – Bênção dos Ramos na casa da Sra. Wanda, em seguida procissão até a Matriz

19h - Missa e bênção dos Ramos na Matriz

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

8h – Missa na Matriz

8h – Celebrações nas Igrejas Cristo Amor Misericordioso, São Miguel, Nossa Senhora Aparecida e Imaculada Conceição

18h – Missa no Santuário

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

9h30 – Bênção dos Ramos na Comunidade São Judas Tadeu, seguida de procissão para a Comunidade Santa Maria, onde será a Missa

9h30 - Bênção dos Ramos na Comunidade Jesus Misericordioso, seguida de procissão para a Comunidade Santa Teresa de Calcutá, onde será a Missa

10h – Procissões saindo da Comunidade Santos Arcanjos e São Lucas, em direção à Matriz onde será dada a Benção dos Ramos e ocorre a Missa Solene no Rincão



Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

Dia 23 de março – Sábado

18h – Missa e Procissão de Ramos na Igreja Mãe Peregrina

Dia 23 de março – Domingo

8h - Bênção dos Ramos na praça de esportes, seguida de procissão e Missa na Igreja Nossa Senhora das Graças

8h30 - Bênção dos Ramos no batalhão, seguida de procissão e Missa na Matriz

17h30 - Bênção dos Ramos na Escola Municipal Centenário, seguida de procissão e Missa na Igreja São Cristóvão

19h30 - Bênção dos Ramos na porta da Matriz, seguida de procissão e Missa

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

8h - Bênção dos Ramos e Missa no Santuário São Judas Tadeu

9h - Missa na Igreja Santa Teresa D’Ávila

9h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

11h - Bênção dos Ramos e Missa na Igreja Menino Jesus de Praga

18h - Bênção dos Ramos e Missa na Igreja Menino Jesus de Praga

19h - Bênção dos Ramos e Missa no Santuário São Judas Tadeu

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

Dia 23 de março – Sábado

18h - Bênção dos Ramos na rotatória da Rua Humberto Menini, seguida de procissão até a Igreja São Clemente (Borboleta), onde será a Missa

Dia 24 de março – Domingo

7h30 – Bênção dos Ramos na Escola Municipal Elpídio Correa Farias, seguida de procissão e Missa na Matriz

9h30 – Bênção dos Ramos na Rua Rafael Zacarias, nº 207, seguida de procissão e Missa na Igreja Profeta São Zacarias (Democrata)

19h - Bênção dos Ramos e Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

Dia 23 de março - Sábado

18h - Procissão e Missa na Comunidade São Miguel

Dia 24 de março – Domingo

8h30 – Bênção de Ramos e Missa na Comunidade Divino Espírito Santo

19h – Procissão e Missa na Matriz

Paróquia São Benedito – São Benedito

7h30 – Bênção e distribuição dos Ramos no encontro das ruas Artur Machado Filho e Goiás, procissão para a Matriz e Missa

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

8h30 – Procissão saindo da Escola Dom Justino, seguida de Missa na Matriz

Paróquia São Geraldo - Teixeiras

8h – Bênçãos dos Ramos em frente à Igreja São Domingos

8h – Bênção dos Ramos na Rua Joaquim de Almeida, nº 160, seguida de procissão para a Matriz, onde será a Missa

18h – Bênção dos Ramos na Rua Oscavo Gonzaga Prata, nº 15, seguida de procissão para a Matriz, onde será a Missa

19h – Bênção dos Ramos em frente ao Colégio José Calil, seguida de procissão para a Igreja Nossa Senhora Rosa Mística (Marilândia)

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

Dia 23 de março – Sábado

19h - Bênção de Ramos e Missa na Comunidade Santa Lúcia (Nova Era)

Dia 24 de março – Domingo

7h – Bênção de Ramos e Missa na Comunidade São Vicente de Paulo

9h – Bênção de Ramos na praça em frente a Igreja Santo Antônio, procissão e celebração da Santa Missa

18h – Bênção de Ramos e Missa na Matriz

Paróquia São Jorge – Santa Helena (Igreja Melquita)

9h e 18h30 – Bênção dos Ramos, procissão e Divina Liturgia

Paróquia São José – Costa Carvalho

7h, 10h e 19h – Bênção dos Ramos em frente à igreja, seguida de procissão e Missa na Matriz

Paróquia São Mateus – São Mateus

7h, 8h30, 10h, 12h, 18h e 20h – Missas

17h – Oração das Véspera na Praça Adélia Saggioro,

17h30 - Bênção dos Ramos seguida de procissão até a Matriz, onde será a Missa Solene

19h – Procissão do Depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores em direção à Igreja Imaculada Conceição (Dom Bosco)

Paróquia São Pedro – São Pedro

7h, 9h30 e 19h – Bênção dos Ramos, procissão e Missa na Matriz

7h – Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Missa na Comunidade Santa Rita de Cássia

9h30 – Bênção dos Ramos, seguida de procissão e Missa na Comunidade Nossa Senhora da Penha (Santos Dumont)

16h30 – Benção dos Ramos, procissão e Celebração na Comunidade Nossa Senhora das Graças

17h – Bênção dos Ramos e Celebrações nas Comunidades Santo Antônio e Passo D’el Rei

Paróquia São Pio X – Ipiranga

6h45 – Benção dos Ramos na Igreja São Judas Tadeu, procissão em direção a Matriz, onde ocorre Santa Missa

6h45 – Benção dos ramos nas Igreja Nossa Senhora do Carmo e São José, seguindo em direção ao Seminário Sagrado Coração, para Santa Missa

8h15 – Bênção dos Ramos na praça do Bairro Santa Efigênia, seguida de procissão para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, onde será a Missa

8h15 – Benção dos Ramos na Igreja São Francisco, seguida de Procissão para a Igreja Santa Izabel, onde será Missa

18h30 – benção dos ramos no pátio da Matriz, logo após, Missa Solene

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

Dia 23 de março – Sábado

18h – Missa de Ramos na Comunidade Nossa Senhora Aparecida (ibeirão das Palmeiras)

Dia 24 de março – Domingo

7h30 – Benção dos ramos na casa de Dolores das Graças, o bairro Novo Triunfo

10h – Procissão de Ramos e Missa na Comunidade Santo Antônio (Granjeamento Dias Tavares)

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

8h – Bênção dos Ramos em frente à quadra, seguida de procissão e Missa na Matriz

19h – Missa na Matriz

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

8h – Bênção dos Ramos em frente à Academia de Ginástica, seguida de procissão e Missa na Matriz

Igreja São Sebastião – Centro

7h30 e 18h30 – Missas

9h – Bênção e procissão dos Ramos saindo da igreja em direção à Catedral, onde haverá Missa presidida por Dom Gil Antônio Moreira

Cenáculo São João Evangelista – Centro

8h – Missa e benção dos ramos