A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) acionou as Polícias Militar nessa terça-feira (19), após um funcionário do local encontrar um suposto aparelho de escuta na sala em que ele trabalha, em Juiz de Fora. Por se tratar de um processo investigativo, os militares da PM encaminharam o aparelho à Polícia Civil (PC) para perícia.

O Portal procurou a PC, em nota os policiais destacaram que, após acionamento do diretor administrativo do local, o aparelho foi recolhido e encaminhado para investigação na 1ª Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora.

Em nota enviada ao Acessa, a Acispes destacou que colabora com as investigações. "A Acispes informa que acionou a Polícia Militar na manhã de terça-feira, dia 19 de março, tão logo um dos funcionários encontrou um objeto em sua sala que poderia ser uma escuta, como consta em Boletim de Ocorrência feito pela PM. De pronto, a Polícia Militar esteve no consórcio, ouviu os envolvidos, o objeto seria levado para perícia da Polícia Civil pelos militares.

Até o momento, não foi constatado se tratar de aparelho de escuta. A Acispes destaca que é de total interesse do consórcio que tal fato seja elucidado pela Polícia Civil e que estamos à disposição para ajudar nas investigações. Destacamos que não houve nenhum prejuízo aos atendimentos".

Conforme a Policia Civil, o aparelho segue em análise e ainda não há uma conclusão.