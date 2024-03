Nessa terça-feira (19), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) deu início as obras de revitalização do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Segundo o Executivo, o projeto será executado por etapas para que o atendimento dos pacientes não passe por interferêcias.

Com a intenção de resolver as infiltrações internas de água, como umidade e mofos, a primeira etapa da obra, que está sendo feita, consiste em executar o emboço e reboco nas áreas externas laterais.



Serão realizadas, ainda, reformas internas na estrutura, como nos banheiros das enfermarias, na troca de azulejos, pias, descargas e demais itens que precisam de substituição. Sobre isso, o secretário de Planejamento Urbano, Raphael Ribeiro, explica que a equipe de engenheiros e arquitetos fez o planejamento para começar pela parte externa a fim de evitar mofo e infiltração na parte interna.



O recurso para essa etapa inicial da revitalização, de quase R$ 1 milhão, foi destinado pela deputada federal Ana Pimentel. Outros recursos serão empregados para as próximas fases da revitalização.