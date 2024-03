Em Juiz de Fora, o militar do Exército Brasileiro suspeito de matar vizinho, de 45 anos, dentro de um apartamento na Avenida dos Andradas foi solto nessa quarta-feira (20). Ele teria entrado com pedido de liberdade provisória, que foi concedida pela Justiça com medidas cautelares.

Agora, o suspeito vai responder o processo em liberdade, de acordo com o advogado de defesa Leandro Faria. Com isso, ele não poderá se aproximar da família da vítima e testemunhas, frequentar bares e boates ou sair de Juiz de Fora.



Sobre o caso

O militar de 41 anos atirou contra o vizinho no último domingo (17). De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava agredindo a mãe, uma idosa de 73 anos, e na tentativa de impedir o ocorrido, o vizinho acionou a Polícia Militar e tentou ajudar a idosa, entrando em luta corporal. O suspeito estava detido no quartel da corporação desde então.

A vítima tentou desarmar o militar, porém os dois rolaram escada abaixo. A mãe da vítima ainda tentou ajudar para que o filho não pegasse a arma. O militar ficou ferido após levar uma mordida nas costas e também lesionou o dedo, peito e braço direito.

Segundo a ocorrência, o suspeito realizou três disparos contra a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local o óbito foi constatado.

A vítima teria outros registros policiais por agressão à própria mãe.

Em nota, o Exército Brasileiro disse que "que o caso está sendo apurado por meio de Inquérito Policial conduzido pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil daquela cidade, para a completa elucidação do ocorrido".