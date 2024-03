Obras de melhorias na rede de drenagem vão interditar ruas no Bairro Dom Bosco, em Juiz de Fora, a partir desta sexta-feira (22). A previsão é que os trabalhos durem cerca de 30 dias.

As vias interditadas são: Doutor Dirceu Andrade, Professor Inácio Werneck, Doutor Campos Lima e Paulo Freire.

De acordo com a Prefeitura, os serviços são realizados pela Secretaria de Obras e têm o objetivo de dar um maior fôlego às construções existentes e deixar as vias mais resistentes ao período chuvoso, e com isso evitar enchentes e alagamentos na região.

Para a execução do serviço, a Rua Dr. Dirceu Andrade será fechada a partir da Avenida Presidente Itamar Franco até a Paulo Freire. Os motoristas terão que realizar um desvio pelo Dom Bosco, passando pela Rua Campos Lima.

As vias ficarão interrompidas para o tráfego de veículos das 7h30 às 16h30, sendo liberada após o expediente.