Um homem de 41 anos foi detido ao tentar furtar um imóvel na Avenida Brasil, em Juiz de Fora, na madrugada deste domingo (24).

De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o alarme do imóvel, no Bairro Mariano Procópio, foi acionado e as equipes foram encaminhadas para o atendimento.

O homem foi abordado ainda dentro do imóvel com uma serrinha, e realizava o rompimento de cabos elétricos para furtá-los.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de rotina.