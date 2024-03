Na próxima terça-feira (26), o Serviço Social do Comércio (Sesc) em Juiz de Fora irá receber a palestrante Irene Cavalieri em um encontro sobre “Empregabilidade Prateada”.

Segundo o Sesc, o objetivo é abrir caminhos para novas perspectivas no cenário da empregabilidade para profissionais acima dos 50 anos.

O evento faz parte da série Sesc +50 e busca explorar questões relevantes relacionadas à longevidade, experiências profissionais e o impacto positivo que indivíduos maduros podem ter no mercado de trabalho.

Gratuito, o encontro começará às 19h na sede do Sesc, que fica na Avenida Rio Branco, nº 3.090, no Centro. Para participar, é preciso fazer uma inscrição na Central de Atendimento do Sesc Juiz de Fora.

Palestrante

Irene Cavalieri tem 37 anos, é Terapeuta Ocupacional (UFMG), Arteterapeuta (FAVI) e Mestre em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo pela Universidade de Coimbra, em Portugal.

“Com ampla experiência em longevidade, Irene é reconhecida como uma profissional engajada em ações transformadoras e de impacto social positivo. Além de sua formação acadêmica, ela atua como designer de moda criativa, figurinista e empreendedora, destacando-se por sua participação ativa na promoção da diversidade e no estímulo ao consumo consciente”, explicou o Sesc.

Irene Cavalieri compartilhará as experiências própria, insights e visão sobre a importância da maturidade profissional em diversas áreas, além de explorar temas como inovação, empreendedorismo e a contribuição significativa que esse público pode oferecer.