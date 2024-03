Um jovem, de 19 anos foi preso e um menor apreendido por tráfico de drogas nesse domingo (24), no Bairro Jóquei Clube, em Juiz de Fora. Com auxílio do cão da ROCCA a Polícia militar (PM) encontrou 240 pinos de cocaína e três porções de crack.

Segundo a PM foram apreendidos também R$120, um celular e saco plástico com tudos para embalar as drogas.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia.