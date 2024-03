Em Juiz de Fora, nesta terça-feira (26), será realizada a Procissão do Encontro, momento em que as imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores recordam aos fiéis sobre quando Jesus e Maria se veem no caminho do Calvário.

Segundo a Arquidiocese de Juiz de Fora, existem também outras comunidades que variam a programação, realizando a Procissão do Depósito neste dia, dedicando-se à reflexão das Sete Dores de Maria ou das Sete Palavras de Jesus, à meditação da Via-Sacra, à oração do Terço e a celebrações penitenciais.

Confira a programação:

Juiz de Fora

Catedral Metropolitana – Centro

7h e 12h – Missas

19h – Dom Gil preside Missa na Capela Senhor dos Passos, na Santa Casa de Misericórdia, seguida de procissão com a imagem do Senhor dos Passos

19h – Padre João Paulo preside Missa na Igreja São Sebastião, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores

20h30 – Sermão do Encontro em frente à Catedral, proferido pelo Padre Tiago Samuel Nunes Ferro, C.S.s.R.

*Não haverá a Missa das 19h, na Catedral.

**Atendimento de confissões das 14h às 16h.

Paróquia Bom Pastor - Bom Pastor

19h – Missa na Matriz

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

15h – Missa na Matriz

16h às 18h30 – Adoração ao Santíssimo na Matriz

19h – Via-Sacra na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo - Progresso

19h – Celebração da Misericórdia na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

6h – Terço Penitencial na Matriz

15h – Missa na Matriz

19h – Recitação do Terço nos locais onde estiverem as imagens do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores

19h30 – Procissão e Sermão do Encontro na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

14h – Visitas aos enfermos na parte da tarde

18h30 – Procissão do encontro saindo das comunidades para Matriz

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

16h – Missa com os enfermos

19h – Missa, seguida de procissão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos para o encontro em frente à Igreja de São Mateus

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

19h30 – Procissão do Encontro e Sermão

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

19h – Procissão de Encontro

Imagens saindo da Matriz e da Igreja São Geraldo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

19h – Missa na Matriz, seguida de Procissão do Depósito até a Igreja Senhor Bom Jesus (Jardim Bom Jesus)

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h – Missa na Igreja da Glória

19h – Meditação sobre os “Os encontros de Maria com Jesus” na Matriz

*Atendimento de confissões individuais das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Grama

19h30 – Missa na Matriz, seguida de Procissão do Depósito das imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

19h – Procissão saindo das Igrejas Matriz e da Nossa senhora de Fátima, Sermão do Encontro na Vila São José

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

20h - Celebração Penitencial para casais na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

19h30 – Missa com unção dos enfermos na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

19h30 – Meditação das Dores de Maria na Comunidade São Judas Tadeu, após procissão e depósito da imagem na Comunidade Divino Espírito Santo

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

19h – Celebração nas Comunidades Nossa Senhora da Paz e Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, procissão do encontro com a imagem de Nossa Senhora das Dores saindo da Comunidade de Aparecida e a imagem de Nosso Senhor dos passos saindo da Comunidade da Rainha da Paz

*Levar velas.

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

19h – Contemplação das sete dores de Nossa Senhora

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

17h – Sermão do encontro

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

19h30 – Meditação das Sete dores de Nossa Senhora nas Comunidades

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

5h – Caminhada penitencial saindo da Matriz até a comunidade Nossa Senhora das Graças, seguida de Missa e café partilhado

19h – Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora das Graças

20h – Procissão do depósito de Nossa Senhora das Dores, saindo da Comunidade Nossa Senhora das Graças até a Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

19h – Meditação do encontro

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

19h – Missa na Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Celebração do Encontro com Missa

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

5h – Missa Penitencial na Matriz

19h30 – Adoração Eucarística na Matriz

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

19h – Celebração da Santa Missa, procissão luminosa, meditação das dores de Maria

*Levar vela para a procissão

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

19h - Santa Missa na Matriz, em seguida procissão de Nossa Senhora das Dores até Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

19h30 – Missa do Impossível com procissão do encontro

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

19h30 – Missa e meditação do Sermão das Sete Palavras na Matriz, na Igreja Nossa Senhora das Graças e São Cristóvão

19h30 – Celebração e meditação do Sermão das Sete Palavras na Igreja Mãe Peregrina

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

18h - Missa na Igreja Menino Jesus de Praga

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

18h – Via Sacra na Matriz

19h – Missa na Matriz e logo após atendimento de Confissões

Paróquia São Benedito – São Benedito

19h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

19h – Missa na Matriz, seguida de procissão com o Senhor dos Passos para a Capela Bom Jesus

Paróquia São Geraldo - Teixeiras

19h – Celebração Eucarística na Matriz

19h – Celebração da Palavra na Igreja São Domingos

19h30 - Celebração Eucarística na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

19h30 – Missa na Matriz com meditação do encontro de Jesus e Maria no caminho do Calvário

Paróquia São Jorge – Santa Helena (Igreja Melquita)

19h – Divina Liturgia

*Atendimento de confissões das 17h30 às 18h30.

Paróquia São José – Costa Carvalho

7h – Oração da Laudes

18h - Vésperas

19h – Santa Missa com Meditação das Sete Dores de Maria

Paróquia São Mateus – São Mateus

7h, 15h e 18h30 – Missas

17h30 – Atendimento de confissões

19h – Missa na Igreja Santa Cecília, seguida de procissão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos para o encontro em frente à Igreja de São Mateus

Paróquia São Pedro – São Pedro

18h30 – Terço das Dores de Maria, seguida de Missa com unção dos enfermos na Comunidade Nossa Senhora da Penha

19h30 – Via-Sacra na Matriz

19h30 - Terço das Dores de Jesus pelas ruas da Comunidade Santa Rita

Paróquia São Pio X – Ipiranga

19h30 – Missa do depósito do Senhor dos Passos em Nossa Senhora de Fátima

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

15h – Missa com Unção dos Enfermos na Matriz

19h – Procissão e Sermão do Encontro na Matriz

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

17h às 18h30 – Atendimento de confissões na Matriz

19h – Missa na Matriz, seguida de atendimento de confissões

Quase-Paróquia São Geraldo – Filgueiras

19h30 – Terço Meditado

Igreja São Sebastião – Centro

7h30 e 19h – Missas

20h – Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores

20h30 – Procissão do Encontro o adro da Catedral

Cenáculo São João Evangelista – Centro

7h30 – Celebração Eucarística

17h30 – Ofício de Trevas

Igreja Nosso Senhor dos Passos (Santa Casa de Misericórdia) – Alto dos Passos

19h30 – Santa Missa

20h30 – Procissão do Encontro

Igreja Santa Maria Eterna – Humaitá

19h30 – Procissão do Encontro



Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

19h – Sermão do Encontro na praça principal, seguido de Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

19h – Procissão do Encontro e Sermão na Praça Visconde de Arantes, após Santa Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana - Belmiro Braga/MG

19h- Depósito das Imagens do Senhor Passos até a Comunidade São Nicolau e de Nossa Senhora das Dores na Comunidade Nossa Senhora do Rosário

19h30 – Em Sobragi, a procissão do depósito das Imagens acontece da Igreja São Bento para Capela Divino Espírito Santo - Senhor dos Passos e até a rua de pedra, a imagem de Nossa Senhora das Dores procissão

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

7h – Missa

18h – Oração das Vésperas e solene procissão do Depósito de Nossa Senhora

*Atendimento de confissões as 8h às 11h.

Paróquia São José – Bicas/MG

18h – Terço com os adolescentes e jovens na Matriz, seguido de Missa, Procissão do Depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores e Sermão das Sete Dores de Maria

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Bocaina de Minas/MG

18h – Saída das imagens em procissão em direção à Praça, onde será realizada a Celebração do Encontro

Em seguida, procissão para a Matriz, onde será a Santa Missa

Paróquia Bom Jesus do Matozinhos – Bom Jardim de Minas

19h - Procissão do Encontro e sermão na praça da Matriz

Paróquia São Sebastião – Chácara/MG

19h30 – Celebração do Perdão na Igreja São Sebastião

Paróquia Santo Antônio – Chiador/MG

19h – Procissão do Encontro – Nossa Senhora das Dores sairá da casa de Cristina e Nosso Senhor dos Passos da casa de Neuza

Paróquia São Vicente de Paulo – Coronel Pacheco /MG

19h – Saída das procissões para o encontro no calçadão

Paróquia Santo Antônio - Ewbank da Câmara/MG

19h – Oração do Terço na Matriz, seguida de Procissão do Depósito das imagens do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora das Dores

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

19h – Missa na Matriz, seguida da meditação das Sete Dores de Nossa Senhora em direção à Igreja São Sebastião

Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento – Liberdade/MG

15h – Missa e unção dos enfermos e idosos

18h30 – Terço dos Homens

19h – Missa no Santuário Basílica

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

15h – Missa dos enfermos e idosos na Igreja São José Operário

Paróquia Santuário Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

6h – Missa Penitencial na Igreja Nossa Senhora Aparecida

15h - Missa Sagrada Face e Unção dos Enfermos a Igreja Nossa Senhora do Rosário

19h - Início da Via Sacra nas Comunidades Santa Luzia e São Luís Orione

19h - Unção e Missa dos Enfermos Igreja Divino Espírito Santo

Paróquia São Sebastião – Maripá de Minas/MG

19h – Via-Sacra pelas ruas

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

19h – Missa com o Sermão do Encontro na Matriz

19h – Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Beira Linha)

Paróquia Santo Antônio – Olaria

19h – Missa e procissão do depósito com as imagens de Nossa Senhora das Dores na casa de Cidinha do Mauricio e Senhor dos Passos, na casa de Raimundo Resende

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

9h às 12h - Atendimento de confissões na Matriz

15h às 18h - Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h - Missa na Matriz, seguida de Procissão do Depósito da imagem de Nosso Senhor dos Passos

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Pedro Teixeira/MG

8h - Missa

18h30 – Saídas das procissões com a imagens em direção à Praça

19h – Sermão do Encontro na Praça

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

18h30 – Procissão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos, que sairá da residência do Sr. Adão e de Nossa Senhora das Dores, que sairá da casa da Sra. Carmerinda

19h – Sermão do Encontro no Adro da Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Piau/MG

19h – Saída das Imagens – Senhor dos Passos da Igrejinha do Rosário e de Nossa Senhora das Dores para a Capela Santa Rita de Cássia - e Sermão do Encontro

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Rio Novo/MG

18h – Missa na Igreja São Pedro, seguida de procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores até a Praça Ronaldo Dutra Borges

18h – Santo Rosário (Mistérios Dolorosos) na Igreja Nosso Senhor dos Passos, seguido de procissão com a imagem de Nosso Senhor dos Passos até a Praça Ronaldo Dutra Borges

19h30 – Sermão do Encontro em frente à Igreja Matriz, proferido pelo Seminarista Reginaldo Meireles

Paróquia Nosso Senhor dos Passos - Rio Preto/MG

19h – Procissão e Sermão do Encontro com frente a Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Rochedo de Minas/MG

19h - Sermão do Encontro

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

18h - Terço com os homens

19h - Santa Missa, logo após, procissão do deposito da Imagem do Senhor dos Passos na casa da dona Miriam

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Jacutinga/MG

19h - Reflexão do Encontro

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita do Ibitipoca/MG

19h – Procissão do Encontro e Missa

Paróquia Sant'Ana – Santana do Deserto/MG

15h – Missa com unção dos idosos e enfermos

Logo após, atendimento de confissões

19h – Meditação das Dores de Maria, seguida de procissão do depósito

19h30 – Adoração ao Santíssimo e oração do terço da Misericórdia

Paróquia Sant'Ana - Santana do Garambéu/MG

6h – Missa Penitencial

19h – Sermão do Encontro próximo a Prefeitura Municipal

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Santos Dumont/MG

19h – Santa Missa na Matriz. Após procissão do Depósito da imagem do Senhor dos Passos, seguido em direção a Igreja São José Operário

*Atendimento de confissões das 9h às 11h e das 14h às 16h na Matriz.

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana - Santos Dumont/MG

15h – Santa com unção dos enfermos na Matriz

19h - Procissão e sermão do encontro – a imagem de Nosso Senhor dos Passos sairá da Igreja São João Batista e Nossa Senhora das Dores da Igreja Nossa Senhora Aparecida

Paróquia São Miguel e Almas - Santos Dumont/MG

19h – Santa Missa na Igreja dos Passos e procissão do depósito da Imagem de Nossa Senhor dos Passos para a Capela São José

Paróquia São Sebastião - Santos Dumont/MG

19h – Procissão do encontro e Missa

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

7h – Missa Nossa Senhora Aparecida

9h - Missa no Lar Ambrosina

19h30 – Celebração Penitencial para casais na Igreja Nossa Senhora Rosa Mística

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

19h – Momento Mariano na Matriz

Logo após, procissão do depósito de Nossa Senhora das Dores na Igreja Nossa Senhora do Rosário

Paróquia São Sebastião – Senador Cortes/MG

19h30 – Missa de Unção dos Enfermos na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

19h – Terço da Divina Misericórdia nas Comunidades

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Simão Pereira/MG

19h - Encontro das Imagens no Adro da Matriz

Paróquia Nossa senhora da Conceição – Conceição de Ibitipoca (Distrito de Lima Duarte/MG)

19h - Procissão do Encontro, Sermão do Encontro e celebração

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Formoso (distrito de Santos Dumont/MG)

19h30 – Encontro das imagens do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores em frente ao coreto

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Paraibuna (distrito de Santos Dumont/MG)

15h – Terço da Misericórdia na Comunidade São Sebastião

17h – Procissão do encontro nas Comunidades São Bento e Nossa Senhora Aparecida

19h – Procissão do Encontro saindo das casas de Dona Benedita e Raymunda

Paróquia São João Batista – São João da Serra (distrito de Santos Dumont/MG)

19h – Procissão das imagens - Imagem de Nossa Senhora sai da Casa de Cida do Timoio e a imagem do Senhor dos Passos sai da Casa do Sr. Nelson

19h30 – Meditação do Encontro na Matriz

Paróquia São José - São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

19h - Depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores na Residência de Lindolfo

Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua - Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas/MG)

19h – Procissão do encontro, seguida de Sermão do Encontro em frente à Capela São José