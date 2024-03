A Polícia Civil indiciou o dono da empresa Guardiões Resgate por homicídio culposo, em relação ao acidente com uma ambulância que vitimou cinco pessoas na BR-040, em dezembro.

Conforme decisão da PC, o veículo além de não possuir o licenciamento, tinha várias questões irregulares, como falta de manutenção do carros como, pneus carecas, o proprietário da empresa trabalhava como motorista sem observas as normas legais previstas. Ainda segundo a PC, há vários relatos sobre problemas de mecânicas no veículo anteriormente ao acidente.

De acordo com o laudo da perícia, divulgado pela PC, a dinâmica da batida apontou "perda de direção do veículo em tempo chuvoso, e a condição da ambulância".

O Acessa entrou em contato com a Guardiões, mas as ligações não foram atendidas.



os pneus estavam carecas;

a manutenção do carro era feita em local não apropriado;

o próprio dono atuava como motorista sem poder;

a empresa não tinha responsável técnico;

testemunhas relataram a falta de manutenção dos veículos.