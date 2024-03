Uma pesquisa realizada pela Câmara Municipal foi feita durante o mês de março nas redes Araújo, Pacheco e Drogasil e a equipe do Sedecon verificou variações que chegaram a 90% de diferença entre os preços de um mesmo produto em uma farmácia ou outra.

O produto “Repelex Family Spray - 100 ml” foi encontrado por R$12,59; R$22,79 ou R$23,99 a depender de onde o consumidor escolhesse comprar. Já o “SBP Advanced Family com Icaridina - 100ml” foi encontrado por R$28,75; R$29,90 ou R$48,99, uma variação de 70,4% nos preços.

O projeto das pesquisas de preço está ancorado no Programa de Assistência ao Superendividado (PAS), coordenado pelo Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon). A coordenadora do PAS, Luciana Santos, explica que o objetivo é oferecer mais ferramentas para quem está em busca de economizar. “Pensamos primeiro nessa pesquisa de repelentes por conta da dengue, pois há uma alta procura por esses produtos e com essa orientação o consumidor já sabe onde ir”. O próximo passo do Sedecon é uma pesquisa sobre taxas de juros nas instituições bancárias.

Confira os resultados da pesquisa de preços de repelentes: