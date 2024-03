Em greve desde o dia 20 de março, os servidores municipais vão realizar uma nova assembleia sobre a Campanha Salarial 2024 no pátio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), às 9h, nesta terça-feira (26).

Na manhã desta segunda-feira (25), foi realizado mais um ato com grevistas vestidos de preto, com o mote “de luto e em luta”. Reunidos no PAM Marechal, a passeata seguiu em direção ao prédio da Prefeitura, passando pelas avenidas Rio Branco e Getúlio Vargas e ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto.

Antes da decisão de marcar a nova assembleia, o secretário municipal de Recursos Humanos, Rogério Freitas, recebeu uma comissão dos trabalhadores, formada pelo presidente do SINSERPU-JF, Francisco “Chiquinho” Carlos da Silva, a assessora jurídica do Sindicato, Elisângela Nascimento, e representantes de chapas que participam do processo eleitoral do SINSERPU-JF, Raphael de Oliveira Lopes e Flávio Roberto da Cunha – além da diretora do Sindicato dos Engenheiros de Juiz de Fora, Maria Angélica Arantes.

Segundo o sindicato, nesta reunião, Rogério Freitas informou que a proposta da PJF é a apresentada pela prefeita Margarida Salomão (PT) na última sexta-feira (22): reposição salarial de 4,62% (o IPCA do período), retroativo a janeiro; reajuste no teto para recebimento do Vale Alimentação, passando de R$ 3.960 para R$ 4.236 (referência de três salários mínimos, como praticado no ano passado) e reajuste, de R$ 400 para R$ 500, no ticket alimentação, ampliando o benefício, segundo a Prefeitura, para 3.050 trabalhadores. Os sindicalistas, no entanto, argumentaram que a proposta é aquém da aprovada na Assembleia dos trabalhadores, referente à Campanha Salarial 2024: IPCA mais ganho real de 10% e ticket alimentação de R$ 600, para todos.

Diante do impasse, o secretário de Recursos Humanos, atendendo a pedidos dos sindicalistas, se responsabilizou por novas consultas, com colegas de Governo e também com a prefeita, e, caso exista alguma possibilidade de avanço nos números, por comunicar ao SINSERPU-JF ainda nesta segunda.



Prefeitura faz nova proposta

Na tarde desta segunda, a PJF publicou uma nova proposta. Confira na íntegra:

"Considerando a última reunião realizada na última segunda, 25 de março, entre as representações sindicais e a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), quando se discutiram as condições para que se pudesse avançar em relação à proposta anteriormente encaminhada às direções quando da reunião com sra. prefeita, a Prefeitura de Juiz de Fora, atuando dentro dos limites da legislação para o presente ano eleitoral, apresenta aos trabalhadores municipais, por meio de suas representações sindicais a seguinte proposta salarial final:

1. Reajuste no valor da totalidade do IPCA do período (4,62%) a partir da competência abril, com retroatividade ao mês de janeiro, com parcela de janeiro paga na competência maio, parcela de fevereiro paga na competência junho e parcela de março na competência julho.

2. Reajuste no valor do Vale Alimentação (VA), de R$ 400,00 para R$ 500,00, um acréscimo percentual de 25%.

- Ressalte-se que, no início do atual governo, o valor do VA era de R$ 300,00. A proposta portanto constitui um aumento de 60% no valor deste benefício.

3. Concessão deste benefício a todas as trabalhadoras e trabalhadores que recebam remuneração até o limite de R$ 5.000,00 no salário base, alcançando portanto a 5040 pessoas, 63% da força de trabalho do município

- Destaca-se que, no início do atual governo, o número de trabalhadores contemplados era de 2800 pessoas. O crescimento que propomos é um acréscimo de 56% no número de beneficiados

4. Entendemos que a proposta feita, nos limites do presente quadro legal, repõe a perda inflacionária do ano passado, preservando, portanto, o ganho obtido em 2023; e, além disso, ilustra a disposição positiva do município em oferecer a seus trabalhadores o máximo de benefícios possíveis de serem oferecidos no momento."

Durante a assembleia ela poderá ser aceita ou recusada pelos servidores.