Juiz de Fora deve ter uma Casa da Mulher Brasileira em 2025. A previsão é do Ministério das Mulheres e foi confirmada à reportagem nesta terça-feira (26).

A Prefeitura de Juiz de Fora ofereceu um terreno para a construção da Casa e está em análise pelo Ministério. O Portal Acessa.com procurou a PJF para saber mais detalhes e aguarda retorno.

Caso o terreno ofertado seja aprovado, o convênio de repasse poderá ser assinado e o processo de adequação do projeto à legislação iniciado. A previsão é de que este convênio seja assinado em abril deste ano.

Serviços

De acordo com o Ministério das Mulheres, a Casa terá 1.700m2 e abrigará ao menos dez serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência: delegacia da mulher, assistência social e psicológica, brinquedoteca, vara do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção da autonomia econômica, patrulha ou guarda Maria da Penha, central de transportes e alojamento de passagem.

A previsão é que cerca de 70 atendimentos sejam feitos por dia no local. A equipe de atendimento tem quantidade de pessoal variável, mas a média são 52 postos de atendimento simultâneo.

A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do Programa Mulher Viver sem Violência, do Ministério das Mulheres, retomado no início de 2023. A Casa facilita o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento à violência, o empoderamento da mulher e própria a autonomia econômica.

Atualmente, há oito delas em atividade no país, distribuídas em Campo Grande/MS, Fortaleza/CE, Ceilândia/DF, Curitiba/PR, São Luís/MA, Boa Vista/RR, São Paulo/SP e Salvador/BA.