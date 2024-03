Professores da UFJF e do IF Sudeste MG, aprovaram indicativo de greve para a primeira quinzena de abril, com 61 votos favoráveis, cinco contra e duas abstenções. A partir do quadro geral, o setor deve aprovar encaminhamentos para a mobilização docente em caráter nacional e, provavelmente, indicar a realização de nova rodada nacional de assembleias.

Outro ponto de pauta, foi a discussão da Minuta de Resolução que dispõe sobre diretrizes e ações da política de prevenção e enfrentamento aos assédios e outras violências, no âmbito da UFJF. Diante do grande número de destaques apresentados ao documento, a assembleia decidiu delegar, à próxima reunião ampliada, específica sobre o tema, a formulação do conjunto de modificações que serão propostas no Conselho Superior, dando, às conclusões dessa nova reunião, o respaldo de decisão aprovada pela base docente.

A assembleia contou ainda com a participação da coordenadora do Sintufejuf, Maria Ângela Costa, que deu informes sobre a greve dos Técnicos Administrativos em Educação. Segundo ela, o movimento começou forte, com a adesão inicial de 50 universidades em todo o país.